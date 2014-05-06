На востоке Украины продолжается отток депозитов

Национальный банк отмечает постепенную стабилизацию ситуации на депозитном рынке и уменьшение темпов оттока средств с депозитных счетов практически по всей Украине, сообщается на сайте регулятора.

«После трех месяцев существенного эмоционального напряжения вкладчиков в апреле текущего года ситуация с оттоком средств с депозитных счетов граждан стабилизировалась практически по всей Украине», - говорится в сообщении.

По информации НБУ, с начала месяца по состоянию на 29 апреля наблюдался прирост депозитов физических лиц в Винницкой, Житомирской, Киевской, Ривненской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях – рост составил до 1,5%.

Согласно сообщению, значительно сократились темпы оттока вкладов в Закарпатской, Запорожской, Николаевской, Тернопольской областях – около минус 1,5%.

«Учитывая общественно-политическую нестабильность, сложной ситуация на депозитном рынке остается в восточных областях страны, где продолжается отток средств с депозитных счетов граждан», - отмечается в сообщении.

По данным НБУ, в Донецкой, Луганской и Харьковской областях отток депозитов с начала апреля составил 4,6%, 4,4% и 4% соответственно.

«С начала года острой проблема оттока вкладов стала в регионах с чрезмерно эмоциональным социально-политическим фоном. Наибольший отток наблюдался в восточных областях и Автономной Республике Крым. Так, по состоянию на 29 апреля в АРК депозиты сократились на 41%, в Луганской и Донецкой областях - на 21% и 19% соответственно», - говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что в противоположность этим регионам динамика оттока вкладов в большинстве областей была значительно ниже - на уровне 10-13%.

Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в марте текущего года снизился на 3,2%, до 379,5 млрд грн в национальной валюте и на 7,1%, до 26,5 млрд долл. в иностранной валюте.

По информации Нацбанка, денежно-кредитный рынок в марте продолжал испытывать влияние общественно-политического напряжения в стране, но темпы оттока средств в национальной валюте с депозитных счетов банков замедлились.



