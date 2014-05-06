«ПриватБанк» возобновил работу отделений в Луганской области

Сегодня, 6 мая, возобновили работу отделения «ПриватБанка» в Луганской области благодаря поддержке местной общественности, сообщила УНИАН пресс-служба банка, ссылаясь на руководителя Луганского филиала Эдуарда Мизина.

В сообщении подчеркивается, что главная задача для банка в регионе – своевременное обеспечение выплаты пенсий, социальной помощи и зарплат работникам, а также обеспечение бесперебойной работы бизнеса и инфраструктуры города. В то же время, стабильная работа банка будет возможна только в условиях отсутствия риска для жизни клиентов и сотрудников.

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Руководитель Луганского филиала сообщил, что работа банка в дальнейшем будет зависеть от порядка в регионе и совместных усилий сотрудников банка, местных жителей и властей. «Безопасная работа наших отделений является залогом нормальной жизнедеятельности области, ее жителей, - отметил Мизин. - Cегодня от бесперебойной работы банка зависит своевременное получение зарплат, пенсий и социальных пособий, нормальная жизнь миллионов людей».

Как сообщал УНИАН, ряд украинских банков с начала мая приостановили работу своих отделений на востоке Украины в связи с обострением конфликта в регионе.

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Напомним, что с середины апреля вооруженные пророссийские активисты захватили админздания в ряде городов Донецкой области и в Луганске. В связи с этим и.о. президента Украины Александр Турчинов инициировал проведение антитеррористической операции в регионе, активная фаза которой началась 2 мая.