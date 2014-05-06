Доллар на межбанке вырос до 12 грн

Во вторник, 6 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5000/11,9000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9660/16,5250, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2895/16,7130.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3226/0,3338, к 12:00 цены выросли до 0,3281/0,3365.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3884/86, а к 12:00 повысились до 1,3923/25.

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Как сообщал УНИАН, к закрытию торгов на межбанке в понедельник, 5 мая, ценовые уровни по доллару-гривне поднялись до 11,6500/11,8500.

Ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 16,1615/16,4450.

Цены на рубль достигли уровня 0,3238/0,3295.

Нацбанк в понедельник на рынок не выходил.