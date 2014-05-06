ОЭСР понизила прогноз роста ВВП России

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что рост ВВП России в 2014 году замедлится до 0,5% с 1,3% в 2013 году. Об этом говорится в майском прогнозе организации, передает Прайм.

При этом в 2015 году ОЭСР предвидит ускорение темпов роста до 1,8%.

Кроме того, в 2014 году организация ожидает инфляцию в России на уровне 6% и 4,6% в 2015 году.

Как сообщал УНИАН, МВФ понизил прогноз по росту российской экономики на 2014 и 2015 годы до 0,2% и 1% соответственно.

Еще в начале апреля эксперты прогнозировали, что за нынешний год экономика России вырастет на 1,3%, теперь прогнозный показатель опущен до 0,2%.

По словам главы миссии МВФ в России, советника Европейского управления МВФ Антонио Спилимберго, экономика России уже находится в рецессии, снижение темпов роста происходит два квартала подряд.

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Также МВФ прогнозирует отток капитала из РФ в 2014 году на уровне 100 млрд долл., причем большая часть нынешнего оттока капитала связана с конвертацией рубля в другие валюты.

По словам Спилимберго, опасения усиления санкций могут быть гораздо более чувствительными для экономики России, чем сами санкции.

