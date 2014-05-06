Россия из-за санкций ежемесячно теряет десятки миллиардов - глава МИД Германии

Россия из-за введенных Западом санкций ежемесячно теряет десятки миллиардов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborcza.

"Трудно отличить последствия санкций от эффекта обеспокоенности мирового бизнеса. Но фактом является то, что из-за конфликта Россия ежемесячно теряет десятки миллиардов долларов. Следовательно, платит дорого", - сказал он.

"Однако я не могу прогнозировать, хватит ли этого, чтобы склонить Россию к стабилизации ситуации в Украине вместе с Европой", - отметил Штайнмайер.

Министр также не стал делать прогнозов относительно шансов проведения запланированных на 25 мая президентских выборов в Украине. По его мнению, Россия должна сама быть в них заинтересована, чтобы подтвердить легитимность украинской власти. "Ситуация нехорошая, и мы не знаем, к тому времени (25 мая) улучшится ли", - сказал Штайнмайер.

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Он прибавил, что способствовать разрешению кризиса в Украине может ОБСЕ, которая имеет положительный опыт урегулирования многих кризисов.

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"Нет гарантии, но верю, что в случае Украины тоже есть шанс (положительного решения). Хотя это будет длиться долго", - отметил глава германского МИДа.

