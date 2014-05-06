Доллар на межбанке сегодня остановился на 12 гривнях

Во вторник, 6 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5000/11,9000, к 12:00 цены поднялись до 11,7000/12,0000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,9000/12,0000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9660/16,5250, к 12:00 цены ушли вверх до 16,2895/16,7130. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5830/16,7285.

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Рублевый рынок открылся котировками 0,3226/0,3338, к 12:00 цены выросли до 0,3281/0,3365. К закрытию торгов цены достигли максимума 0,3318/0,3375.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3884/86, а к 15:00 повысились до 1,3938/40.