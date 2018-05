У Обамы советуют американским топ-менеджерам проигнорировать «российский Давос»

Администрация Барака Обамы рекомендует топ-менеджерам крупнейших мировых компаний не посещать Санкт-Петербургский экономический форум 21-23 мая. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, с призывом к главам компаний не участвовать в форуме обратились министр финансов США Джек Лью и старший советник президента США Барака Обамы Валери Джарретт: "Мы не говорим, что делать, но это (участие в ПМЭФ) будет выглядеть нехорошо".

От участия в ПМЭФ уже отказались главы Alcoa Inc Клаус Кляйнфельд и Visa Inc Чарли Шарф. На форуме их заменят высокопоставленные российские менеджеры. Из списка участников форума также пропали имена руководителей PepsiCo Inc. Индры Нуйи и главы Citigroup Inc. Майкла Корбата. По данным The New York Times, "нулевые шансы" на приезд в Россию главы Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна.

По словам министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, на конец апреля участие в ПМЭФ подтвердили более 20 иностранных официальных делегаций. По его словам, количественный и качественный состав участников ПМЭФ-2014 будет не хуже, чем в прошлом году.

По данным из материалов организаторов ПМЭФ-2014, всего были приглашены иностранные официальные делегации из 123 стран, подтвердили свое участие на сегодняшний день 26. В числе неподтвердивших были США, Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Япония, Швеция, а также Украина, Белоруссия и Казахстан. Подтвердили участие Австралия, Ангола, Болгария, Венгрия, Германия, Ирак, Италия, Кувейт, Латвия, Люксембург, Марокко, Мексика, Намибия, Норвегия, ОАЭ, Перу, Таиланд, Чили, Эквадор, Эфиопия, ЮАР, а также из стран СНГ Азербайджан, Киргизия, Абхазия, Узбекистан.

Петербургский международный экономический форум, который называют "российским Давосом", проводится с 1999 года по инициативе правительства РФ и "Газпрома" и на данный момент является одним из крупнейших тематических мероприятий в России. Бюджет ПМЭФ в 2014 году составит около 1 млрд рублей.

