Украинские банки возобновляют работу отделений на востоке Украины.

Согласно сообщению пресс-службы государственного “Ощадбанка”, 6 мая все отделения банка возобновили работу в Славянске и Краматорске. Все учреждения «Ощадбанка» в Донецкой области работают в обычном режиме.

Как сообщила пресс-служба «ПриватБанка», отделения банка в Луганской области благодаря поддержке местной общественности 6 мая также возобновили работу.

Пресс-служба «Райфайзен Банка Аваль» сообщила, что большинство отделений банка в регионе работает в обычном режиме. В тоже время в пресс-службе отметили, что решения о работе отделений на востоке Украины пересматриваются ежедневно.

«Так, по состоянию на 6 мая клиентов обслуживают 35 отделений или 60% всех учреждений «Райффайзен Банка Аваль» в Донецкой области. Уровень доступности банкоматной сети в этой области составляет 94%. Что касается Луганской области, то тут в обычном режиме функционируют 22 отделения, что составляет 85% учреждений «Райффайзен Банка Аваль» в этой области, 91% банкоматов тут работают без сбоев», - говорится в сообщении банка.

Как сообщал УНИАН, 5 мая с целью обеспечения безопасности персонала и клиентов в период активной фазы АТО на востоке Украины, украинские банки приостанавливали работу некоторых отделений.