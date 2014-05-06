Банки помогут призывникам погасить проценты и дадут отсрочку по кредитам

Национальный банк Украины при участии банковских объединений и банков предложил несколько возможных вариантов помощи в ответ на обращение Кабинета министров и генерального штаба Вооруженных Сил о помощи призывникам в погашении кредитов на период обороны страны, сообщается на сайте НБУ.

В сообщении подчеркивается, что руководство и трудовой коллектив Нацбанка, а также другие представители банковской системы, поддержали обращение руководства государства и армии и готовы оказать помощь в обслуживании кредитов защитникам украинской земли и народа.

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В частности, банкиры предложили компенсацию процентов по кредитам, частичное погашение процентов и отсрочку погашения кредитов. При этом вид помощи будет выбран для каждого отдельного случая.

Нацбанк сообщил, что в помощи нуждаются около 2500 военнослужащих, которые не имеют возможности обслуживать кредиты вовремя и в полном объеме, поскольку прохождение военной службы происходит в полевых условиях.

Как сообщал УНИАН, согласно указу и.о. президента Украины "О частичной мобилизации" № 4466, одобренного Верховной Радой Украины 17 марта, в Украине объявлена частичная мобилизация в связи с резким осложнением внутриполитической обстановки, вмешательством Российской Федерации во внутренние дела Украины, ростом социальной напряженности в Крыму и городе Севастополе.