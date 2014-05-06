ЕБРР назначил управляющего директора по странам Восточной Европы и Кавказа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создал позицию управляющего директора по странам Восточной Европы и Кавказа для укрепления и расширения деятельности ЕБРР в Беларуси, Молдове, Украине, Армении, Азербайджане и Грузии, сообщается на сайте банка.

ЕБРР назначил на этот пост Франсуа Малиже, который приступил к выполнению своих обязанностей с 1 мая, и переедет из Лондона в Киев в конце текущего года.

«Франсуа Малиже совмещает навыки и опыт работы в частном секторе и ключевых секторах деятельности ЕБРР. Эти навыки подтверждают его исключительную компетентность для этой новой позиции, создание которой подчеркивает важность этого региона для банка. Я уверен, что он будет способствовать существенному вкладу ЕБРР в экономические достижения этих стран», - приводятся в сообщении слова первого вице-президента ЕБРР Филиппа Беннетта.

Также сообщается, что Малиже является гражданином Франции, работает в ЕБРР с февраля 2010 года и за последние четыре года успешно организовал работу финансовых учреждений ЕБРР в странах Западных Балкан, Восточной Европы, Турции, южной и восточной части Средиземноморья.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 1 апреля 2014 года банк взял на себя обязательства относительно предоставления 8,9 млрд евро (12,2 млрд долл.) в рамках 326 проектов в Украине.

Решение о возобновлении кредитования в госсекторе Украины принято советом директоров ЕБРР 25 марта. Банк намерен инвестировать в экономику Украины около 1 млрд евро ежегодно.