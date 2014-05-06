Евросоюз выделяет по 30 млн евро Грузии и Молдове



Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, средства выделяются, в том числе для того, чтобы товары, которые производятся в этих государствах, могли легче попадать на рынок Евросоюза.

"Грузия и Республика Молдова действительно преданы огромным изменениям в отношениях с Европейским Союзом, которые опираются на общие основополагающие ценности. Соглашения об ассоциации сделают эти изменения возможными и откроют пространство для более тесных торговых связей с европейским рынком. Наша помощь будет способствовать этому процессу", - сказал комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле.

Как сообщает Еврокомиссия, средства для Молдовы будут направлены на поддержку малого бизнеса и приведения национального законодательства к стандартам ЕС, а также на усиление экспортного потенциала экономики. Средства для Грузии пойдут на помощь государственным учреждениям, ответственным за воплощение в жизнь Соглашения об ассоциации, а также на защиту национальных и других меньшинств.

В рамках программы "Восточного партнерства" Грузия, Молдова и Украина получат в 2014 году 100 млн евро. Украина получит 40 млн евро, о чем Еврокомиссия сообщила в конце апреля.

ЕС планирует подписать соглашения с Грузией и Молдовой до конца июня. Политическая часть Соглашения об ассоциации с Украиной была подписана в марте, а экономические положения, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли, планируется подписать после президентских выборов 25 мая.