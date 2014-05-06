Инфляция за месяц ускорилась в 1,5 раза

Инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3% и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

По информации Госстата, в годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.

С учетом временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя Госстат приводит более высокие оценки роста потребительских цен в Украине: в апреле по сравнению с мартом цены выросли на 3,4%, с начала года – на 6,5%. В том числе, на продукты питания цены выросли на 4,4% и 8,8%, соответственно.

Как сообщает Госстат, в апреле против марта 2014 года больше всего подорожали топливо и масла - на 18,1% (против апреля 2013 года - на 33,6%), овощи - на 14,3% (32,4%), фрукты - на 13,5% (11,4%), фармацевтическая продукция - на 9,1% (16,2%), сахар - на 7% (58,8%), рыба и продукты из рыбы - на 6,5% (9%).

Снижение цен зафиксировано только на яйца - на 7,6% (рост на 9,8%), горячую воду и отопление – на 2,1% (1,8%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте по сравнению с февралем 2014 года составила 2,2%, в годовом выражении (против марта 2013 года) - 3,4%, с начала 2014 года (март 2014 года к декабрю 2013 года) - 3%.

В 2013 году потребительские цены в Украине выросли на 0,5%.

Напомним, что правительство прогнозирует инфляцию по итогам 2014 года на уровне 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует ускорение инфляции в текущем году до 16%.