НБУ запретил банкам работать в оккупированном Крыму

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

"Правление НБУ было вынуждено 6 мая 2014 принять решение (временно до окончания оккупации) прекратить дальнейшую деятельность украинских банковских учреждений и их обособленных подразделений на указанной территории", - указывается в сообщении.

Соответствующее решение закреплено постановлением НБУ №260.

Согласно сообщению, центральный банк утвердил такое решение, поскольку не имеет возможности осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью банков в Крыму.

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"Оккупация территории Автономной Республики Крым и города Севастополя нарушила работу банковской системы в регионе, что привело к возникновению угрозы интересам вкладчиков и других кредиторов банков", - подчеркивается в сообщении.

В сообщении отмечается, что дальнейшее функционирование банков в условиях оккупации будет нарушением законодательства Украины в связи с невозможностью выполнения такими банками и их подразделениями требований законодательства Украины: с учетом этого многие банки фактически уже были вынуждены приостановить или прекратить свою деятельность в Крыму.

В НБУ напомнили, что в соответствии с законом об обеспечении прав и свобод граждан на временно оккупированной территории Украины ответственность за возмещение материального вреда, причиненного в результате временной оккупации юридическим и физическим лицам в полном объеме возлагаются на государство, осуществляющее оккупацию.