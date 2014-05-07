Украина в мае может получить из-за рубежа почти $6 млрд помощи

Объемы финансовой помощи, которую Украина получит в этом месяце из-за рубежа, могут достичь $5,9 млрд.

Такой прогноз представил помощник министра финансов США Дэниел Глейзер, передает ИТАР-ТАСС.

Выступая в комитете по иностранным делам сената Конгресса США на слушаниях, посвященных ситуации на Украине, он сообщил, что "в мае Украине будет предоставлена финансовая поддержка, оцениваемая в общей сложности в $5,9 млрд".

Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, выделит $3,2 млрд из этой суммы, отметил Глейзер, курирующий вопросы борьбы с финансированием терроризма и финансовой разведки. Остальные $2,7 млрд должны ассигновать "США, ЕС, Всемирный банк (ВБ), Япония и Канада", заявил американский специалист.

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При этом он повторил вслед за другими должностными лицами США, что в целом Запад планирует предоставить Украине в качестве финансовой помощи $27 млрд в течение 2 лет. Речь идет о деньгах МВФ, ВБ, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка, США, ЕС, Канады "и, возможно, других доноров, действующих на двусторонней основе", пояснил Глейзер.