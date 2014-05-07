США отказываются от переговоров с Россией о сборе налоговой информации

Вашингтон из-за политических разногласий по Украине не собирается возобновлять с Москвой переговоры о присоединении российских банков к американскому режиму сбора налоговой информации FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, "Закон о соблюдении налоговых требований по зарубежным счетам").

Об этом сообщил во вторник помощник министра финансов США Дэниел Глейзер, пишет Прайм.

Выступая в комитете по иностранным делам сената Конгресса США на слушаниях, посвященных ситуации в Украине, Глейзер заявил, комментируя вопрос о режиме FATCA применительно к диалогу Москвы и Вашингтона, что "у Министерства финансов США на данном этапе нет намерения возобновлять переговоры с Россией". При этом Глейзер, курирующий вопросы борьбы с финансированием терроризма и финансовой разведки, уточнил, что "есть отдельные российские банки, которые смогли удовлетворять требования FATCA". "Это хорошо, поскольку позволяет США получать информацию о налогоплательщиках", - отметил представитель Минфина.

Упомянутый закон предполагает, что иностранные финансовые учреждения должны заключить соглашения с федеральным налоговым ведомством США - Службой внутренних доходов (СВД) - с целью выявления счетов американских налогоплательщиков и информирования о них.

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Кроме того, отвечая на вопрос о возможности использования Вашингтоном против Москвы санкций, которые бы коснулись работы платежных систем Visa и MasterCard в России, Глейзер признал, что эта идея, "безусловно, является одним из имеющихся у нас рычагов воздействия".

"У нас припасено несколько трюков... У нас имеются различные экономические и финансовые рычаги воздействия на Россию", - утверждает Глейзер. При этом он подчеркнул, что власти США тщательно выясняют сейчас, "каковы имеющиеся инструменты" и как их можно использовать "самым эффективным способом".