МВФ перечислил Украине первый транш кредита на $3,2 млрд

Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества, сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

«Да мы получили транш 3,19 млрд», - сообщили в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

Читайте такжеУкраина при сотрудничестве с МВФ не должна оглядываться на Россию - аналитик

Ранее министр финансов Украины Александр Шлапак отмечал, что Украина ожидает первый транш кредита в период с 5 по 8 мая.

Двухлетняя Программа сотрудничества между Украиной и МВФ в объеме 17 млрд долл. была одобрена Советом директоров в ночь на 1 мая.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины. В то же время условия получения кредита также являются жесткими: в текущем году МВФ намерен трижды провести оценку экономических преобразований в стране, которая будет включать не только мониторинг ситуации, но также анализ результатов работы ключевых министерств и ведомств, включая Минфин, Нацбанк, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Государственную налоговую и Таможенную службы. Также МВФ проанализирует эффект уже принятых правительством решений о повышении тарифов на газ и тепло для населения, переход на политику гибкого валютного курса, изменение подходов и организации в системе государственных закупок.

В случае если МВФ сочтет результаты работы правительства в части проведения экономических реформ удовлетворительными, Украина сможет по итогу 2014 года получить от МВФ в общей сложности 7,4 млрд долл., а также разместить государственные бонды на общую сумму 3 млрд долл.

Кроме того, Украина получит доступ к международной финансовой помощи, которая уже обещана правительствами стран Евросоюза, США и Японии, а также международными финансовыми организациями, включая Всемирный Банк и Европейский Банк реконструкции и развития.