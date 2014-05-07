Крым переходит на безналичные расчеты в рублях

В Крыму все безналичные операции с 6 мая осуществляются только в официальной валюте России – рублях, сообщила пресс-служба нелегитимного Совета министров Крыма со ссылкой на "первого вице-премьера Совмина" Рустама Темиргалиева.

По словам чиновника, из-за прекращения работы украинских банков на полуострове возможность обеспечения оборота гривни становится невозможной.

«Никаких проблем крымская экономика в связи с действиями Нацбанка Украины не испытает. Мы были к этому готовы. Для плавного перехода на расчеты в рублях население в течение неограниченного периода времени сможет обменять гривну на рубль по курсу Центрального Банка России в любом банковском учреждении. Наличная гривна будет в обороте еще около месяца», - сказал Темиргалиев.

По данным Совмина, в регионе открыты 207 отделений российских банков. Еще 51 появится в ближайшее время. Более 23 тысяч юридических лиц уже открыли рублевые счета в банковских учреждениях.

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Напомним, 6 мая Нацбанк решил приостановить работу украинских банков в Республике Крым и городе Севастополь временно – «до окончания оккупации».

Еще с марта украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.