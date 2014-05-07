«ПриватБанк» возобновил работу отделений в Донецке

«ПриватБанк» 7 мая возобновил обслуживание клиентов во всех своих отделениях в Донецке и ряде других городов области, сообщила УНИАН пресс-служба банка, ссылаясь на руководителя Донецкого регионального управления Юрия Акуленко.

Он сообщил, что в Донецке восстановлена также штатная работа банкоматной сети - клиентов обслуживают все банкоматы, уцелевшие от атак поджигателей и вандалов. По словам Акуленко, банк возобновляет обслуживание клиентов во всех районах Донецка, а также в Мариуполе и Краматорске, где криминогенная ситуация позволяет обеспечить элементарную безопасность клиентов и сотрудников банка.

По данным службы безопасности банка, только за последние 4 дня преступниками в Донецкой области сожжены и разрушены 19 банкоматов, подверглись нападениям и вандализму 14 отделений, похищено 12 бронированных инкассаторских автомобилей.

"ПриватБанк" обращается ко всем здравомыслящим людям региона с призывом прекратить насилие и сесть за стол переговоров. От дестабилизации ситуации в первую очередь страдают самые незащищенные люди. Стабильная работа банка будет возможна только в тех городах региона, где отсутствует риск для жизни клиентов и сотрудников”, - отметил Акуленко.

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Как сообщал УНИАН, ряд украинских банков с начала мая приостановили работу своих отделений на востоке Украины в связи с обострением конфликта в регионе.

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С середины апреля вооруженные пророссийские активисты захватили админздания в ряде городов Донецкой области и в Луганске. В связи с этим и.о. президента Украины Александр Турчинов инициировал проведение антитеррористической операции в регионе, активная фаза которой началась 2 мая.

