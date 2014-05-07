Кремль признал, что многие компании США отказались от участия в «русском Давосе»

В Кремле признали, что многие компании США отказались принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме, который позиционируется в России как «русский Давос».

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Программа не корректируется, подготовка продолжается, как и было запланировано. Все идет по плану. Действительно, насколько нам известно, многие компании США столкнулись с прямым беспрецедентным давлением, с таким гнетом. Они принимают решение, ехать или не ехать на форум, но не по своей воле. Мы относимся к этому с пониманием», - сказал Песков.

В то же время он отметил, что "компании из стран Европы, Ближнего Востока намерены принять участие в форуме".

Очередной, 18-й, Петербургский международный экономический форум, являющийся ключевой российской площадкой для дискуссии о состоянии и перспективах отечественной и мировой экономики, пройдет 22-24 мая.

Накануне газета New York Times написала, что помощники президента США Барака Обамы убеждают руководителей американских корпораций отказаться от участия в ПМЭФ из-за политики РФ в отношении Украины. Замминистра экономического развития РФ Сергей Беляков подтвердил, что об отказе приехать в Петербург заявили около 15% компаний, зарегистрировавшихся для участия в форуме.

Отношения между США и Россией осложнились после оккупации российскими войсками украинского Крыма, а также поддержки РФ сепаратистов и террористов в Донецкой и Луганской областях Украины.



