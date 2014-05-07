Доллар на межбанке поднялся до 12,30 грн

В среду, 7 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,8000/12,2000, к 12:00 цены поднялись до 11,9000/12,3000, сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг.

Рынок евро-гривня открылся котировками 16,4270/16,9860, к 12:00 цены ушли вверх до 16,5535/17,1160.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3322/0,3434, к 12:00 цены выросли до 0,3349/0,3462.

В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 35.4905 (+0.0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3925/27, изменяясь в достаточно узком коридоре.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 мая, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,5000/11,9000. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 11,9000/12,0000.

Рынок евро-гривня открылся котировками 15,9660/16,5250. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 16,5830/16,7285.

Нацбанк во вторник на рынок не выходил.