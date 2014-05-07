Базовая инфляция в апреле ускорилась почти до 3%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в апреле 2014 года по сравнению с мартом 2014 года ускорилась до 2,8% (БИПЦ – 102,8%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в апреле 2014 года против апреля 2013 года также зафиксирована инфляция 5,1% (БИПЦ – 105,1%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в апреле по сравнению с мартом 2014 года составила 3,3% и таким образом ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем в 1,5 раза. В годовом выражении (против апреля 2013 года) инфляция ускорилась до 6,9%, с начала 2014 года (апрель 2014 года к декабрю 2013 года) - до 6,4%.