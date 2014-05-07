Украине помогут создать службу финансовых расследований

Об этом говорится в письме заместителя главы центра налоговой политики и администрирования налогов ОЭСР Грейс Перез-Наварро, адресованном Министерству доходов и сборов Украины, сообщила пресс-служба министерства.

“ОЭСР готова оказывать всестороннюю поддержку новосозданной службе финансовых расследований для ее эффективной деятельности, в частности, в построении механизмов быстрого обмена оперативными данными и конфиденциальной информацией между Службой и другими органами власти”, - цитирует пресс-служба Перез-Наварро.

По ее словам, ОЭСР готова также способствовать обучению украинских следственно-оперативных сотрудников, которые работают в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, путем обеспечения мест для участников курсов в Международной академии ОЭСР по расследованию налоговых преступлений.

Перез-Наварро также подчеркнула, что данные меры ОЭСР готова предпринять, поскольку полностью поддерживает стратегию украинского правительства, направленную на борьбу со всеми видами финансовых преступлений.

“Создание единой службы, которая будет отвечать за расследование всех финансовых преступлений, является важнейшим шагом в этом направлении”, - отметила Перез-Наварро.

Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины и создав единую службу финансовых расследований.

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Позднее, в конце марта, премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что необходимо ликвидировать налоговую милицию и создать единый для всей страны орган, в компетенцию которого входил бы комплекс мер по расследованию финансовых, в первую очередь налоговых, преступлений.

Создание такого органа уже поддержало и Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).