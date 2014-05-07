Нацбанк заметно понизил официальный курс гривни

7 мая курс гривни понизили до отметки 1165.1347 грн за 100 долларов (6 мая - 1146.9576 за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро понизили до 1624.7803 грн за 100 евро (6 мая - 1591.2890 грн за 100 евро).

Официальный курс гривни к российскому рублю составил 3.2678 грн за 10 рублей (6 мая - 3.2004 грн за 10 рублей).

Читайте такжеДоллар на межбанке поднялся до 12,30 грн

Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.