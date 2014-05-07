Украинская дочка «Сбербанка» закрыла отделения в Крыму

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине прекратил деятельность своих отделений в Крыму и Севастополе, сообщается на сайте банка.

«В связи с постановлением Национального банка Украины, дочерний банк «Сбербанка России» сообщает о прекращении деятельности отделений банка, расположенных на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обслуживание клиентов крымских отделений дочки «Сбербанка» будет осуществляться в отделениях банка, которые находятся на материковой части территории Украины, и будет проходить в стандартном режиме в соответствии с украинским законодательством и требованиями Национального банка, а вопрос дополнительных способов выполнения обязательств перед вкладчиками крымских отделений сейчас изучается и решение будет предложено в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины запретил украинским банкам до окончания российской оккупации осуществлять деятельность в Крыму. Соответствующее решение регулятор принял, учитывая невозможность осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью банков и их обособленных подразделений, расположенных на территории Крыма и Севастополя.

Ранее руководство дочки "Сбербанка" заявляло о намерении остаться работать в Крыму в соответствии с разрешениями Цетрального банка России.

Читайте такжеГПУ подозревает "Сбербанк России" в финансировании террористов в восточных областях