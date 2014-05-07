Доллар к закрытию межбанка упал до 11,95 грн

В среду, 7 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,8000/11,9500 грн/долл. против 11,9000/12,3000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 16,4355/16,6505 грн/евро против 16,5535/17,1160 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3910/1,3930.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов повысились до 0,3321/0,3391 грн/рубль против 0,3349/0,3462 грн/рубль на 12:00.

Читайте такжеНацбанк заметно понизил официальный курс гривни

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,9000/12,0000 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,5830/16,7285 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3322/0,3434 грн/рубль.