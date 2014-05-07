Золотовалютные резервы НБУ сократились на $860 млн

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составили 14,226 млрд долл., что на 5,7%, или на 859,7 млн долл., меньше показателя на 1 апреля в 15,086 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 30,3%, или на 6,19 млрд долл.

На 1 мая резервы в иностранной валюте составили 12,420 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 28,5 млн долл., золото – 1,777 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл., что на 2,47%, или на 382 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл., – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.