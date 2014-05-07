Украинцы за год задекларировали 37,5 млрд гривень доходов

Граждане Украины в рамках декларационной кампании 2014 года, проходившей с 1 января по 1 мая текущего года, задекларировали 37,5 млрд грн доходов, полученных в 2013 году, сообщил в ходе брифинга в Киеве директор информационно-коммуникационного департамента Министерства доходов и сборов Украины Виктор Косарчук.

«30 апреля был последний день подачи декларации. По оперативным данным, декларации об имущественном состоянии подали 493 тыс. граждан. Задекларированы доходы на сумму 37,5 млрд грн», - сказал Косарчук.

При этом он отметил, что количество граждан, задекларировавших более 1 млн грн доходов, выросло по сравнению с прошлым годом на 40 человек и составило 3380 человек. «С начала декларационной кампании 3380 граждан задекларировали доходы на сумму более 1 млн грн», - сказал Косарчук.

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По его словам, миллионеры проживают фактически во всех крупных городах страны. Больше всего гривневых миллионеров традиционно в Киеве (1413 человек) и в Донецкой области (320 человек).

В ходе брифинга были также обнародованные данные о том, что в структуре общих доходов граждан доходы от зарплаты составили 13,9 млрд грн, от продажи движимого и недвижимого имущества – 3,9 млрд грн, от полученного наследства и подарков – 6,7 млрд грн, от сдачи имущества в наем – 1 млрд грн, от операций с инвестиционными активами – 1,2 млрд грн, от иностранных доходов – 1,1 млрд грн. Другие доходы составили 7,6 млрд грн. При этом в Миндоходов также отметили, что, по данным деклараций, сумма заявленного к уплате налога составила 786,5 млн грн.

По информации министерства, 95,7 тыс. граждан воспользовались правом на получение налоговой скидки, общая сумма которой составила 120,4 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада приняла закон о налогообложении пассивных доходов граждан, которые также подлежат декларированию. Пассивные доходы – это проценты по депозитам, облигациям, дивиденды, роялти, сюда же входят доходы от аренды недвижимости. Они будут облагаться налогом один раз в год по итогам всего года на всю сумму. Те, кто получают доходы со всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%. Доходы от 236 тыс. грн до 1 млн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%.