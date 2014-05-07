МВФ дает Украине кредит под 3% годовых

Процентная ставка по предоставляемому Украине кредиту МВФ на сумму 17,1 млрд долл., первый транш которого в размере 3,2 млрд долл. 7 мая поступил в Украину, составляет 3% годовых, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, условием предоставления кредита также является выплата ставки одноразовой комиссии (за резервирование средств), которая составляет 0,15 % и возвращается пропорционально полученным средствам, и ставки сервисного сбора - 0,5 % от суммы транша.

Также сообщается, что на протяжении льготного периода — 3 года, осуществляется ежеквартальная выплата процентов по полученным траншам, погашение основной суммы производится равными частями ежеквартально на протяжении последующих 2-х лет.

Минфин также отметил, что часть полученного первого транша в размере около 2 млрд долл. будет использована на поддержку государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества.

Двухлетняя программа сотрудничества между Украиной и МВФ, предполагающая кредитование экономики Украины в объеме 17 млрд долл., была одобрена советом директоров Фонда в ночь на 1 мая текущего года.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины.

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