Турчинов подписал закон о госзакупках в особый период

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал Закон Украины «О внесении изменений в статью 39 Закона Украины «Об осуществлении государственных закупок».

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 39 Закона Украины "Об осуществлении государственных закупок" (относительно применения переговорной процедуры закупки в условиях особого периода).

Данным законом устанавливается, что переговорная процедура закупки применяется заказчиком в виде исключения в случае, в частности, неотложной необходимости в осуществлении закупки в связи с возникновением особых экономических или социальных обстоятельств, которые делают невозможным соблюдение заказчиками сроков для проведения процедур конкурсных торгов, а именно связанных с немедленной ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с особым периодом, а также предоставлением в установленном порядке Украиной гуманитарной помощи другим государствам.

Отмечается, что документ принят с дополнениями, внесенными во время обсуждения.

Народный депутат от “Батькивщины”, вр.и.о. заместителя главы Администрации президента Украины Андрей Сенченко заявил, что ВР приняла закон № 4754, который касается осуществления государственных закупок в особый период. “Здесь тоже упростили процедуру. Это касается лишь силовых ведомств, задействованных в антитеррористической операции, и только на период проведения этой операции, с тем, чтобы своевременно осуществлять соответствующие закупки”, - объяснил он.

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