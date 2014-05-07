Украина за 10 дней погасит долги за газ, если цену снизят до $268,5 – Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга в харьковском аэропорту после проведения выездного заседания правительства сказал Яценюк, отвечая на вопрос, будут ли использованы средства МВФ для погашения долгов за газ.

По его словам, российскому "Газпрому" было направлено предложение продлить контракт по цене 268,5 долл за тыс куб м, как это было в первом квартале 2014 года.

«Как только такая цена будет установлена и будет подписано дополнительное соглашение, Украина на протяжении 10 дней готова погасить все задолженности, в том числе и те, которые были сделаны прошлым правительством. Основа - прошлого правительства, но ведь это долги Украины», - сказал Яценюк.

Он отметил, что Украина начала предарбитражную процедуру урегулирования газового спора с "Газпромом".

«Мы начали предарбитражную процедуру о регулировании спора. Российский "Газпром" получил претензию от украинской компании, в которой есть четкий перечень тех требований, которые, мы считаем, являются законными, и российский "Газпром" должен пойти на встречу», - сказал Яценюк, добавив, что российский газовый монополист должен понять, что применять политическую цену на газ и использовать газ, как политическое оружие в отношении Украины, неприемлемо.

«Если мы достигнем согласия по истечении 30 дней, значит, мы не будем в суде. Если такого согласия не будет достигнуто, то осталось 24 дня и мы встретимся с «Газпромом» в Стокгольме, в арбитражном суде», - подчеркнул Яценюк.