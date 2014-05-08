США отменяют торговые льготы для России

Администрация США исключила Россию из торговой программы, позволяющей странам с переходной экономикой беспошлинно импортировать в США определенные виды товаров, пишет "Немецкая волна".

Президент США Барак Обама письменно уведомил в среду, 7 мая, американский Конгресс о соответствующем решении. В его письме законодателям, в частности, говорится о том, что Россия "достаточно далеко продвинулась в экономическом развитии и улучшила торговую конкурентоспособность", а значит, не нуждается в торговых льготах в рамках Общей системы преференций для стран с переходной экономикой.

Белый дом сообщил, что решение Обамы приведет к повышению таможенных тарифов на российский импорт. При этом правительство Соединенных Штатов не увязывает отмену торговых льгот для России с политикой Кремля по отношению к Украине. В то же время Совет национальной безопасности США считает предпринятый президентом шаг своевременным.