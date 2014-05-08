Рост золотовалютных резервов Южной Кореи достиг рекорда
В Южной Корее десятый месяц подряд растут золотовалютные резервы.
Золотовалютные резервы Республики Корея (РК) увеличиваются десятый месяц подряд и по состоянию на начало мая достигли нового рекордного уровня порядка 355,85 млрд долларов, пишет "Прайм".
Это на 1,5 млрд долларов больше, чем в прошлом месяце, сообщил сегодня официальный представитель Корейского банка.
Среди основных факторов роста центробанк РК называет рост стоимости недолларовых ценных бумаг, чему способствовало ослабление позиций доллара, и доходов от инвестиций.
В апреле отмечено повышение стоимости евро и фунта стерлингов по отношению к доллару соответственно на 0,5 и 1,1 проц.
Запасы иностранной валюты и золота в стране хранятся в ценных бумагах и депозитах, резервных позициях Международного валютного фонда, специальных правах заимствования и в золотых слитках.
По объему валютных резервов Южная Корея продолжает оставаться на седьмом месте в мире после Китая, Японии, Швейцарии, России, Тайваня и Бразилии.