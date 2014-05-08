Объем внешней торговли Китая неожиданно вырос

Согласно данным Главного таможенного управления КНР экспорт товаров и услуг увеличился в апреле 2014 г. на 0,9% в годовом выражении до $188,5 млрд, импорт - на 0,8% до $170,1 млрд. Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали падение первого показателя на 3%, второго - на 2,1%, пишут Вести.ru.

Положительное сальдо торгового баланса резко увеличилось до $18,5 млрд в апреле с $7,7 млрд в марте. Эксперты прогнозировали более умеренное повышение показателя - до $16,7 млрд.

Рост экспорта понижает вероятность того, что правительство страны прибегнет к более масштабным мерам по стимулированию экономики, чем увеличение расходов на строительство железных дорог и налоговые послабления, после сокращения темпов роста ВВП в минувшем квартале до минимума за полтора года.

Тем не менее аналитики напоминают, что в начале 2013 г. были выявлены случаи фальсификации документов, на основе которых подсчитываются показатели внешней торговли, так что данные за начало этого года могут не вполне корректно отражать текущее положение дел. По мнению экономистов RBS, апрель станет последним месяцем, когда данные могут быть искажены.

Европейский союз остается крупнейшим внешнеторговым партнером КНР: за 4 месяца с начала года объем торговли с ним составил $180 млрд, увеличившись на 11,3%. Объем торговли с США увеличился на 5,2% до $168 млрд.