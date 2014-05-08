Доллар на межбанке остался на прежнем уровне

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 11,7000/11,9500.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту составили – 0,3339/0,3410.

Котировки по евро-гривне ушли вниз – 16,2885/16,6390. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на том же уровне – 1,3922/25 (среда - 1,3925/27).

Как сообщал УНИАН, вчера, 7 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,8000/11,9500 грн/долл. против 11,9000/12,3000 грн/долл. на 12:00.