В НБУ рассказали, почему сократились золотовалютные резервы

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле сократились до 14,226 млрд долл. за счет проведения платежей по погашению и обслуживанию государственного долга в иностранной валюте, сообщается на сайте регулятора.

«В апреле на их динамику повлияло осуществление платежей по погашению и обслуживанию государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (959 млн долл. США), включая осуществление платежей в пользу Международного валютного фонда (654 млн долл. США)», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Нацбанк не совершал в апреле валютных интервенций на межбанковском валютном рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 мая 2014 года составили 14,226 млрд долл., что на 5,7%, или на 859,7 млн долл., меньше показателя на 1 апреля в 15,086 млрд долл.

По данным НБУ, с начала текущего года резервы сократились на 30,3%, или на 6,19 млрд долл.

7 мая Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш кредита в объеме 3,19 млрд долл. в рамках выполнения ранее одобренной двухлетней программы сотрудничества. По словам главы НБУ Степана Кубива, 1 млрд полученного транша пойдет на пополнение резервов.

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