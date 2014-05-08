Гривня на межбанке укрепилась до 11,77 грн/долл.

В четверг, 8 мая, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 11,6600/11,7700 грн/долл. против 11,7000/11,9500 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 16,2485/16,4080 грн/евро против 16,2885/16,6390 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3922/1,3925, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 установились на уровне 0,3351/0,3383 грн/рубль против 0,3339/0,3410 грн/рубль на открытии торгов.

В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 34.8485 (-0.4340).

Как сообщал УНИАН, в среду, 7 мая, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,8000/11,9500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 16,2885/16,6390 грн/евро, к российскому рублю – на уровне 0,3339/0,3410 грн/рубль.