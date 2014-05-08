Эксперты прогнозируют падение ВВП Украины на 6,5%

Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2014 году на 6,5% при ускорении инфляции до 15,4%, сообщила УНИАН пресс-служба МЦПИ.

По мнению экспертов МЦПИ, если брать во внимание аннексию Крыма и не учитывать региональный вклад полуострова в ВВП Украины, который в среднем составляет 3,7%, то уровень падения ВВП превысит 10%.

Ускорение инфляции эксперты МЦПИ объясняют ускорением роста денежной массы в результате массового изъятия депозитов из банковской системы, а также подорожанием импортных товаров вследствие девальвации гривни.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в первом квартале 2014 года по сравнению с соответствующим кварталом 2013 года составило 1,1%, ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,3%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом.

Напомним, что Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%.

Международный валютный фонд прогнозирует падение реального ВВП Украины в 2014 году на 5% при ускорении инфляции до 16% по итогам года.

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