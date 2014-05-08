Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

8 мая курс гривни повысили до отметки 1159.3833 грн за 100 долларов (7 мая - 1165.1347 за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1614.6731 за 100 евро (7 мая – 1624.7803 за 100 евро).

Официальный курс гривни к российскому рублю составил 3.2661 грн за 10 рублей (7 мая – 3.2678 за 10 рублей).

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась до 11,77 грн/долл.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он действует до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.