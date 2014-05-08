В Украине осталось только 2 гривневых миллиардера

Количество гривневых миллиардеров, задекларировавших полученные в 2013 году доходы в объеме одного и более миллиардов гривень, сократилось по сравнению с годом ранее вдвое – до двух человек с четырех, сообщил в ходе брифинга в Киеве заместитель директора департамента доходов и сборов с физических лиц Министерства доходов и сборов Украины Сергей Наумов.

Комментируя итоги декларационной кампании, прошедшей в Украине с 1 января по 1 мая, он отметил: «Миллиардеры в этом году есть – их два. Это данные на 29 апреля».

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При этом Наумов не уточнил, где проживают эти граждане, сославшись на предварительность имеющихся данных, которые требуют дополнительной проверки.

Вместе с тем, Наумов обратил внимание, что количество людей, чье состояние составляет более миллиарда гривень, больше, чем количество граждан, которые задекларировали доходы в таком объеме. «Задекларировали только те доходы и только те (граждане – УНИАН), кто обязан был декларировать. В соответствии с действующими нормами, люди не обязаны декларировать свое состояние – активы, имущество, количество средств», - пояснил чиновник.

Именно поэтому, по его словам, сегодня обсуждается вопрос о том, чтобы изменить идеологию декларирования и перенести акценты не на факт получения доходов, а на общие данные об имущественном состоянии. «Мы сейчас обговариваем норму о том, что обязательность подачи декларации об имущественном положении должна зависеть не от факта получения доходов в течение года, а от состояния, имущества, пребывающего в собственности гражданина», - подчеркнул Наумов.

Как сообщал УНИАН, граждане Украины в рамках декларационной кампании 2014 года, проходившей с 1 января по 1 мая текущего года, по предварительным данным задекларировали 37,5 млрд грн доходов, полученных в 2013 году. Количество граждан, задекларировавших более 1 млн грн доходов, выросло по сравнению с прошлым годом на 40 человек и составило 3380 человек.

По информации Миндоходов, в структуре общих доходов граждан доходы от зарплаты составили 13,9 млрд грн, от продажи движимого и недвижимого имущества – 3,9 млрд грн, от полученного наследства и подарков – 6,7 млрд грн, от сдачи имущества в наем – 1 млрд грн, от операций с инвестиционными активами – 1,2 млрд грн, от иностранных доходов – 1,1 млрд грн. Другие доходы составили 7,6 млрд грн. Сумма заявленного к уплате налога составила 786,5 млн грн.