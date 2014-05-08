Межбанк закрылся долларом по 11,85 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 11,7000/11,9500, к 12:00 цены снизились 11,6600/11,7700. К закрытию торгов ценовые уровни повысились 11,7000/11,8500.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3339/0,3410, к 12:00 сузился спрэд 0,3351/0,3383. К закрытию торгов цены понизились 0,3345/0,3373. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,0880 (-0.1945).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3905/50. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками – 16,2885/16,6390, к 12:00 цены ушли вниз 16,2485/16,4080. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 16,3105/16,5255.

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