Нацбанк лишил валютных лицензий два крымских банка

Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у "Черноморского банка развития и реконструкции" (Симферополь) и банка "Морской" (Севастополь), сообщается на сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк отозвал у этих банков лицензии на осуществление банковской деятельности, а также запретил украинским банкам до окончания российской оккупации осуществлять деятельность в Крыму.

Согласно сообщению, центральный банк утвердил такое решение, поскольку не имеет возможности осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью банков в Крыму.

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