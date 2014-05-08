Нацбанк лишил валютных лицензий два крымских банка
15:41, 08 мая 2014Финансы
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Нацбанк запретил украинским банкам до окончания российской оккупации осуществлять деятельность в Крыму
Нацбанк лишил валютных лицензий два крымских банка / Фото УНИАН
Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций у "Черноморского банка развития и реконструкции" (Симферополь) и банка "Морской" (Севастополь), сообщается на сайте регулятора.
Как сообщал УНИАН, ранее Нацбанк отозвал у этих банков лицензии на осуществление банковской деятельности, а также запретил украинским банкам до окончания российской оккупации осуществлять деятельность в Крыму.
Согласно сообщению, центральный банк утвердил такое решение, поскольку не имеет возможности осуществлять банковское регулирование и надзор, валютный контроль и государственный финансовый мониторинг за деятельностью банков в Крыму.
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