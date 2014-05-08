Минфин улучшил данные по дефициту госбюджета в первом квартале

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2014 года составил 4,094 млрд грн, что на 9,48%, или на 429 млн грн, меньше дефицита по итогам января-марта прошлого года в размере 4,523 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

В конце апреля Минфин обнародовал статистику выполнения госбюджета по итогам первого квартала т.г., согласно которой дефицит госбюджета оценивался в 4,133 млрд грн., и, таким образом, уточненный показатель дефицита на 39 млн грн ниже.

По информации Минфина, показатель дефицита составил 6% годового показателя согласно госбюджету на текущий года с изменениями от 27 марта.

Также Минфин улучшил показатель выполнения сводного бюджета, который, по уточненным данным, сведен с профицитом в 496,9 млн грн., в то время как за аналогичный период прошлого года – с дефицитом в 5,683 млрд грн.

Поступления в госбюджет в первом квартале т.г. составили 88,803 млрд грн, что на 5,014 млрд грн, или на 6%, больше аналогичного периода прошлого года. Общая сумма доходов сводного бюджета составила 112,208 млрд грн, что на 5,313 млрд грн, или 5%, больше показателя за аналогичный период прошлого года. В общий фонд госбюджета поступило 78,376 млрд грн, что на 6,493 млрд грн, или на 9%, больше прошлогоднего показателя.

Кассовые расходы госбюджета в 1-м квартале т.г. составили 92,818 млрд грн, что на 5,6%, или на 4,961 млрд грн, больше соответствующего показателя 2013 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета составила 111,642 млрд грн, что на 0,4% или на 460,5 млн грн меньше. При этом, кассовые расходы общего фонда госбюджета составили 82,901 млрд грн, что больше соответствующего показателя 2013 года на 4,8%, или на 3,795 млрд гривень.

Также сообщается, что в первом квартале 2014 года погашение основной суммы долга госбюджета составило 17,252 млрд грн, в том числе внутреннего – 15,615 млрд грн, внешнего – 1,637 млрд грн. Госзаимствования на финансирование госбюджета составили 16,103 млрд грн, в том числе на внутреннем рынке было привлечено 15,786 млрд грн, из внешних источников - 317,6 млн грн.

От приватизации госимущества в первом квартале 2014 года в госбюджет поступило 47,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета по итогам января-февраля 2014 года составил 5,279 млрд грн, что в 2,3 раза, или на 2,945 млрд грн, больше дефицита по итогам января-февраля 2013 года.

27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.