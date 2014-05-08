Вкладчики банка «Даниэль» уже получили почти 89% выплат

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемого банка «Даниэль» 354 млн грн, или 88,6% суммы, подлежащей возмещению в пределах гарантированной суммы, сообщила УНИАН пресс-служба фонда.

Фонд напомнил, что с 16 апреля осуществляет ликвидацию банка «Даниэль», в связи с чем с 23 апреля начал выплаты вкладчикам банка через учреждения банка «Хрещатик». Также ликвидатор принимает требования кредиторов, имеющих документально подтвержденные требования к банку.

В настоящее время ликвидатор банка продолжает инвентаризацию и оценку его имущества, в результате чего будет сформирована ликвидационная масса для продажи и удовлетворения требований кредиторов в очередности по законодательству.

Читайте такжеВ текущем году ряд банков могут сменить владельцев — Deloitte

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 апреля начал ликвидацию проблемного банка «Даниэль» на основании решения Национального банка Украины от 15 апреля об отзыве лицензии и ликвидации этого банка и назначил уполномоченным лицом по ликвидации банка Евгения Ожга.

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Даниэль» сроком на три месяца 17 января и начал выплаты вкладчикам через учреждения банка «Хрещатик» с 31 января.

Банк «Даниэль» (Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного пакета акций (более 10%).