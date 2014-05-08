Совет ЕС рассмотрит вопрос санкций против крымских компаний

Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран - членов ЕС рассмотрит вопрос санкций против компаний, расположенных в аннексированном Россией Крыму, на основании экспроприации украинской собственности.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам европейский дипломат, который пожелал остаться неназванным.

«У Крыма было много собственности, которая принадлежала Украине. Имела место экспроприация и конфискация, и это является основанием для санкций», - сказал дипломат.

«Речь идет о замораживании активов компаний, и это будет иметь последствия для тех, кто захочет иметь деловые связи с компаниями, расположенными в Крыму», - добавил он.

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Совет ЕС на уровне министров иностранных дел соберется на заседание 12 мая под председательством верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон и рассмотрит ситуацию в Украине как приоритетный вопрос повестки дня.

