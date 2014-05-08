ЕС назовет дату подписания экономической части ассоциации с Украиной после выборов

Европейский Союз определит дату подписания экономической части Соглашения об ассоциации с Украиной сразу после президентских выборов в Украине 25 мая.

Об этом в интервью УНИАН заявил комиссар ЕС по вопросам торговли Карл де Гухт.

«Мы подпишем экономическую часть соглашения после президентских выборов. Но решение о точной дате будем принимать сразу после того, как состоятся президентские выборы в Украине. Пока еще ничего не решено. Есть только одно решение - что процесс подписания соглашения в целом состоится после выборов 25 мая», - сказал де Гухт.

Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта по просьбе украинской стороны.

ЕС в одностороннем порядке отменил импортные пошлины на украинские товары в пакете общей помощи Украине, от чего Киев выигрывает почти 500 млн. евро в год. Экономическая часть соглашения включает положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

