Первый транш кредита МВФ пополнил золотовалютные резервы до $17,3 млрд

Золотовалютные резервы Национального банка Украины выросли до 17,3 млрд долл. с 14,226 млрд долл. после получения Украиной первого транша кредита от Международного валютного фонда в объеме 3,2 млрд долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины.

«Совет директоров Международного валютного фонда одобрил предоставление Украине двухлетнего кредита по программе «стенд-бай» в размере порядка 17,01 млрд долл. для поддержки программы восстановления макроэкономической стабильности страны и усиления механизмов экономического развития, направленных на обеспечение стойкого экономического роста, - говорится в сообщении НБУ. – В рамках этой программы Украине был предоставлен первый транш кредитных средств в размере 2,058 млрд СДР (3,2 млрд долл. – УНИАН), что способствовало росту золотовалютных резервов с начала мая текущего года с 14,23 млрд долл. до 17,3 млрд долл».

Ранее в Нацбанке отмечали, что золотовалютные резервы Национального банка Украины в апреле сократились до 14,226 млрд долл. за счет проведения платежей по погашению и обслуживанию государственного долга в иностранной валюте. В то же время директор департамента внешних связей МВФ Джерри Райс подчеркнул, что первый транш в объеме 3,2 млрд долл., выделенных Украине Международным валютным фондом в рамках выполнения двухлетней программы сотрудничества, будет направлен на стабилизацию системы государственных финансов и поспособствует получению Киевом дополнительного пакета финансовой помощи со стороны других финансовых организаций.

МВФ является ключевым кредитором Украины. Активные переговоры с Фондом были возобновлены со сменой правительства – в марте текущего года. Новая двухлетняя программа сотрудничества является беспрецедентной по объемам кредитования для Украины. В то же время условия получения кредита также являются жесткими: в текущем году МВФ намерен трижды провести оценку экономических преобразований в стране, которая будет включать не только мониторинг ситуации, но также анализ результатов работы ключевых министерств и ведомств, включая Минфин, Нацбанк, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Государственную налоговую и Таможенную службы. Также МВФ проанализирует эффект уже принятых правительством решений о повышении тарифов на газ и тепло для населения, переход на политику гибкого валютного курса, изменение подходов и организации в системе государственных закупок.

