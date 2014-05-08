США предоставят Украине в текущем финансовом году свыше $250 млн - СМИ

"Вдобавок к кредитным гарантиям на 1 миллиард долларов, одобренным 1 апреля, США предоставляют 187 миллионов долларов в фискальном 2013-2014 году в виде финансирования USAID плюс 50 миллионов долларов в виде технической помощи, чтобы поддержать программы по поддержанию макроэкономической стабильности, провести антикоррупционную реформу, снизить уязвимость Украины к внешнему экономическому давлению, особенно из России и в энергетическом секторе, чтобы поддержать энергетическую эффективность и вернуть украденные активы украинского правительства и граждан", - сказала Нуланд.

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"Мы также предоставляем более чем 18 миллионов долларов вооруженным силам и пограничной службе", - добавила она. Кроме того, по словам Нуланд, 11 миллионов долларов пойдут на поддержку президентских выборов, которые Верховная Рада назначила на 25 мая.