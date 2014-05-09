Миндоходов готовит новые кадровые решения на таможне

Министерство доходов и сборов Украины не исключает принятия новых кадровых решений по результатам работы таможенных пунктов страны в апреле и обещает кардинальные изменения в общей системе работы таможни.

Об этом сообщил на своей станице в социальной сети Facebook заместитель министра доходов и сборов Украины Виталий Науменко.

«8 апреля сего года произошло обновление руководящего состава 22-х таможен. Для изучения ситуации на местах и недопущения "прорыва" на преимущественное большинство таможен назначены временно исполняющие обязанности, - отметил Науменко. – Это люди, имеющие опыт работы. Это важно, так как таможня - это не только налоги, это и борьба с незаконным перемещением оружия, валюты, наркотиков. Мы переживаем не самый лучший в украинской истории период, и нам всем необходимо удержать ситуацию под контролем. По результатам работы в апреле начинаем принимать кадровые решения».

Науменко отметил, что на текущий момент наибольшую обеспокоенность вызывают не столько руководители таможен, сколько работники среднего звена и инспекторы.

«Много справедливой критики на предмет того, что нет заметных улучшений в работе таможен из-за отсутствия существенных кадровых решений на уровне среднего звена и инспекторов. Полностью согласен с этим, и мы над этим сейчас работаем», - подчеркнул заместитель министра.

По его мнению, система целиком прогнила, и многие работники превратились в "статистов". «Однозначный вывод: нужны кардинальные изменения. Это моя оценка по результатам того, что я увидел за полтора месяца работы», - подчеркнул Науменко.

При этом он сообщил, что при участии общественности уже разработана программа модернизации таможенной службы, в том числе в кадровой сфере, основанная на широком привлечении граждан к деятельности таможен и центрального аппарата по ключевым направлениям. План соответствующих мероприятий уже вобрал в себя предложения по привлечению в таможенные органы лучших выпускников ВУЗов, внедрению практики наставничества в лучшем его понимании, а также по внедрению контрактной работы таможенников со сроком контрактов не более одного года. По словам Науменко, детальный план модернизации будет в ближайшее время обнародован для дальнейшего обсуждения.

Ранее Науменко отмечал, что сотрудники таможенных органов Министерства доходов и сборов Украины выполнили план поступлений за апрель на 95%, причем значительную часть платежей обеспечили Львовская и Южная таможни. Выполнение заданий по наполнению доходной части бюджета, как подчеркнул замминистра, проходит на фоне кадровых изменений в таможенных органах. В частности, по словам Науменко, в целом по системе только в апреле было принято более 180 кадровых решений.

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Как сообщал УНИАН, таможенные органы Украины находятся в стадии реорганизации в связи сликвидацией Министерства доходов и сборов и формирования на его базе Государственных налоговой и таможенной служб с подчинением Министерству финансов, а также единой службы финансовых расследований.

Как отмечал министр финансов Александр Шлапак, положения о налоговой и таможенной службах, регулирующие работу ведомств, будут приняты правительством ориентировочно в середине мая.

Вместе с тем, еще в марте премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил в кратчайшие сроки ликвидировать все коррупционные схемы по линии таможни и налоговой. Одним из результатов работы в заданном направлении стал рост легального импорта нефтепродуктов в Украину: в марте легальный импорт бензина вырос на 83%.