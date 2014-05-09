Путин пообещал Лукашенко $2 млрд кредита и отмену пошлин на нефть за дружбу с РФ

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, говоря об итогах состоявшихся накануне в Москве переговоров с руководством России, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, те вопросы в формировании ЕАЭС, по которым не удалось договориться в формате "тройки", были вынесены за скобки и решаются на двусторонней основе.

«Мы не будем блокировать подписание этого договора. Вопросы, которые нас волновали, удалось снять», - заявил он.

Президент отметил, что теперь ко дню подписания договора, которое запланировано на 29 мая, стороны должны иметь четкое представление о документах. Сейчас, по его словам, белорусская сторона еще раз проанализирует достигнутые в Москве договоренности.

Лукашенко, в частности, сообщил, что Беларусь договорилась с Россией о поставках нефти под полную потребность и поэтапной отмене уплаты экспортных пошлин на нефтепродукты. Президент подчеркнул, что сторонам удалось достигнуть договоренности по всем вопросам. В том числе урегулирован вопрос продажи собираемых в Беларуси автомобилей на российском рынке. Также решен вопрос грузоперевозок.

"Мы решили на десятилетие вперед вопрос поставок природного газа (он и раньше был решен), но также очень важно - нефти в тех объемах, которые мы хотели бы с перспективой увеличения, если нам это нужно будет. Но пока 23 млн т в год для нас предостаточно для того, чтобы загрузить нефтеперерабатывающие заводы", - заявил глава белорусского государства.

По словам Лукашенко, Беларусь и Россия также договорились по поэтапной отмене перечислений в российский бюджет экспортных пошлин на нефтепродукты. "Мы постепенно будем их снимать. Примерно $1,5 млрд в будущем году останется в бюджете Беларуси. Около этого мы перечислим в бюджет России. А на 2016 год, как я сказал, мы вернемся к этому вопросу, и я уверен, что мы полностью в течение двух лет снимем эти пошлины и будем цивилизованно торговать".

Также Лукашенко сообщил, что Россия в мае перечислит Беларуси $2 млрд кредита для поддержания золотовалютных резервов.

"Мы договорились о том, что Российская Федерация, как это и было обещано, перечислит нам $2 млрд", - заявил президент.

"Это произойдет уже в мае. Думаю, что через неделю мы этот вопрос решим", - отметил белорусский лидер.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Лукашенко заявил, что создание Евразийского экономического союза лучше отложить на десять лет, потому что страны-партнеры Таможенного союза не готовы к нему.