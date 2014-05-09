Госдолг Японии достиг рекордных для страны $10 трлн

Государственный долг Японии достиг на конец 2013 финансового года (завершился 31 марта 2014 года) рекордных для страны 1025 трлн иен (10,08 трлн долларов). Об этом сообщает Прайм со ссылкой на министерство финансов страны.

По данным ведомства, госдолг за год вырос на 33,4 трлн иен (330 млрд долларов). Также по прогнозам японского финансового ведомства эта сумма продолжит расти и к окончанию 2014 финансового года (31 марта 2015 года) может достигнуть отметки в 1143,9 трлн иен (около 11,32 трлн долларов).

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Госдолг страны уже более чем вдвое превышает размеры ее валового внутреннего продукта. Это самый высокий показатель среди государств-участниц семерки ведущих промышленно развитых стран (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония).

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Госдолг Японии относительно стабилен, ее облигации отличаются низкой доходностью. В отличие от США ими владеют, в основном, сами японцы и японские компании, что также снижает риски.

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Однако, по мнению экспертов, гигантский долг страны остается "миной замедленного действия". В частности, для снижения темпов его роста в будущем году власти решили поднять потребительский налог в стране на сделки купли-продажи с 5 до 8%, а в следующем году - до 10%.

